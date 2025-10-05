🔴 Colombia vs. Nigeria EN VIVO: siga acá a la Selección en el Mundial Sub-20

<b>La Selección Colombia se enfrenta a Nigeria por la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20.</b> El partido se disputará en el estadio Fiscal de Talca de Chile, a partir de las 6:00 de la tarde (hora Colombia).<b> La Tricolor viene de ganar en el debut ante Arabia Saudita (1-0) y en el segundo partido empató sin goles con Noruega,</b> compromiso que dejó al seleccionado nacional como líder del Grupo F.<b>Si Colombia vence a Nigeria</b> tendrá que esperar el partido entre Noruega vs. Arabia para conocer si los dirigidos por Cesar Torres se clasifican como líder o como segundo del grupo.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/10/05/colombia-clasifico-a-octavos-del-mundial-sub-20-sin-jugar-su-ultimo-partido-esta-es-la-razon/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/05/colombia-clasifico-a-octavos-del-mundial-sub-20-sin-jugar-su-ultimo-partido-esta-es-la-razon/"><b>Colombia clasificó a octavos del Mundial Sub-20 sin jugar su último partido: esta es la razón</b></a><b>Parcialmente la Selección Colombia es quien lidera el Grupo F con 4 unidades</b>, las mismas que tiene Noruega quien es segundo, mientras que Arabia Saudita está en el último puesto sin puntos.