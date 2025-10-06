Medellín

Condenado a 28 años de cárcel exdirector de inteligencia del DAS por el secuestro de Piedad Córdoba

También deberá pagar una multa de más de 3 mil salarios mínimos mensuales legales; además, el delito fue declarado de lesa humanidad.

Exdirector del DAS, José Miguel Narvaez implicado en la investigación por la muerte del periodista Jaime Garzón.(Colprensa)

El Juzgado Penal Especializado de Medellín sentenció a 28 años de cárcel a José Miguel Narváez Martínez, exdirector de Inteligencia del DAS, encontrado culpable del delito de secuestro extorsivo agravado, y la condena deberá ser pagada en un centro carcelario.

Según la fiscalía, la investigación de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitió pudo evidenciar la responsabilidad del exfuncionario como determinador del secuestro de Piedad Córdoba, hecho ocurrido el 21 de mayo de 1999. Agregó: “Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz con la idea de que era colaboradora del ELN. Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición”.

El fallo declara el delito de lesa humanidad, por lo que también se genera una multa de 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años. También se detalla que la sentencia es de primera instancia y proceden los recursos de ley.

El ente investigador recordó que la fallecida exsenadora Piedad Córdoba fue secuestrada por exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín. La política estuvo secuestrada desde el 21 de mayo hasta el 4 de junio de 1999. Luego fue liberada por la mediación de sectores políticos y humanitarios.

