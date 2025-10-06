Jorge Enrique Robledo volverá a ser candidato al Senado

El exsenador Jorge Enrique Robledo confirmó su regreso al Congreso de la República y anunció que hará parte de una coalición conformada con el precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Por medio de su cuenta de X, Robledo anunció que este regreso lo hace con el fin de continuar aportándole al país.

“Vuelvo al Senado a defender a Colombia. Lo hago porque creo en este país y sé que puedo seguir aportándole”, aseguró.

Además, según el exsenador esta decisión la toma porque considera que Colombia se ha llenado de improvisación y corrupción, “es hora de recuperar la seriedad, la ética y el compromiso con la nación”, aseguró.

Le puede interesar: Inicia deportación de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto de Israel: MinInterior confirma

Asimismo, en el video publicado en sus redes sociales afirmó que retomará nuevamente esta posición en el senado, luego de haber tenido durante 20 años una curul en el Congreso, lo que lo capacita para poder seguir realizando aportes significativos a la política colombiana.

“Considero que la política se ha degradado mucho en Colombia y una persona, como es mi caso, pues está en condiciones de contribuirle al país como senador nuevamente”, agregó.

Además, el congresista resaltó su compromiso con las regiones del país, pues afirmó que ocupando nuevamente un puesto en el Congreso podrá asegurar mejores condiciones en las mismas.

Con este anunció Jorge Enrique Robledo oficializó su regreso a la política colombiana, pero esta vez lo hará junto a Fajardo desde la llamada Coalición de la Esperanza.

Lea también: Elecciones 2026: Exgobernadores proponen consulta en marzo para definir al “candidato independiente”