Juez ordena a la UNP restablecer medidas de seguridad a Jorge Enrique Robledo

Un juez ordenó a la Unidad Nacional de Protección restablecer las medidas de seguridad que protegían al exsenador y nuevamente candidato al Senado, Jorge Enrique Robledo, esto tras concluir que la entidad vulneró sus derechos fundamentales al reducir las medidas de seguridad.

Según informó Robledo, la decisión deja sin efectos las resoluciones de la UNP que disminuían el esquema de protección de Robledo y ordena restablecerlo de inmediato, hasta que se practique un nuevo estudio de riesgo bajo criterios de prevención, precaución y enfoque diferencial.

Así mismo, mencionó que esta orden responde a una acción de tutela que había interpuesto y en la que alegaba “la afectación de sus derechos a la vida, la integridad física, la seguridad personal, la participación política y el debido proceso”.

“La juez acogió sus argumentos y reprochó que la UNP hubiera actuado de manera formalista y descontextualizada, sin valorar elementos esenciales como, la inscripción oficial de su candidatura al Senado, el reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay, el clima de polarización política, las amenazas recibidas en redes sociales y en eventos públicos, así como la reconocida trayectoria de oposición que ha ejercido durante décadas frente a distintos gobiernos”.

Agregó Jorge Enrique Robledo que esta decisión representa una victoria no solo para él, sino para todos los sectores políticos y sociales que representan a la oposición en el país, “al reafirmar que la democracia exige garantías reales de seguridad para quienes participan en el debate público”.