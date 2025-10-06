Girón suspende temporalmente el pico y placa por semana de receso escolar del 6 al 11 de octubre

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Alcaldía de Girón anunció la suspensión temporal de la medida de Pico y Placa durante la semana de receso escolar, que se extenderá del lunes 6 al sábado 11 de octubre de 2025.

Según informó la administración municipal, la decisión fue adoptada por el alcalde Campo Elías Ramírez, mediante la suspensión del Decreto 090 de 2025, que regula la restricción vehicular en el municipio.

El secretario de Tránsito y Movilidad, Juan José Gómez, explicó que el levantamiento temporal del pico y placa busca “facilitar la movilidad y el acceso de las familias que visitan Girón durante este periodo vacacional”.

Añadió Juan José Gómez, que el municipio es un destino turístico que recibe numerosos visitantes del área metropolitana de Bucaramanga y de otras regiones del país.

Pese a la suspensión, la administración municipal reiteró el llamado a los conductores para que mantengan el cumplimiento de las normas de tránsito, porten sus documentos al día y conduzcan con precaución.