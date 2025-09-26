Campo Elías Ramírez pierde la Alcaldía de Girón tras fallo del Consejo de Estado

Bucaramanga

El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la nulidad electoral contra el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, por incurrir en doble militancia política durante las elecciones de 2023.

Con esta decisión, el mandatario deberá dejar su cargo y será el gobernador de Santander quien designe un alcalde encargado, mientras la Registraduría convoca a elecciones atípicas en Girón.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander ya había anulado la elección de Ramírez, fallo que ahora queda en firme con la decisión del alto tribunal.

El senador Fabián Díaz, uno de los demandantes, sostuvo que existen pruebas claras que demuestran la falta:

“La doble militancia se acredita con videos donde se ve al alcalde apoyando a candidatos distintos a su colectividad, la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Intentaron desvirtuarlos, pero nunca lograron probar que fueran falsos”, señaló el congresista.

El proceso establece que el partido que avaló la candidatura de Ramírez deberá presentar una terna de aspirantes para que el gobernador escoja a quien dirija el municipio hasta que se celebren los nuevos comicios.