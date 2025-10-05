¡Atento! No habrá pico y placa en Piedecuesta durante receso escolar

Bucaramanga

La Alcaldía de Piedecuesta, a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad anunció que se suspende temporalmente la medida de pico y placa en el municipio durante la semana de receso escolar.

¿Desde cuándo inicia a regir esta medida temporal?

Desde mañana lunes 6 de octubre al sábado 11 de octubre, se aplicará esta decisión, según la Administración Municipal busca mejorar la movilidad en estos días de vacaciones y promover el desarrollo económico y turístico de Piedecuesta.

“Esta decisión busca garantizar condiciones adecuadas para el desplazamiento de propios y visitantes en un periodo que concentra una alta afluencia de turistas y la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas que fortalecen la economía local.

A su vez, la Alcaldía mencionó que con esta medida turistas y visitantes podrán disfrutar plenamente en los atractivos turísticos del municipio, sin restricciones de movilidad que limiten su desplazamiento.

Además, envió un mensaje para los conductores de manejar con precaución y cumplir con todas las normas de tránsito.