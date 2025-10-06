Pereira

Empezaron los trabajos de construcción de la doble calzada La Romelia - El Pollo en Risaralda

La primera etapa de la obra que hace parte de Vías del Samán, deberá ser entregada en 2028.

Foto: La Romelia - El Pollo, Vías del Samán- (archivo Invías)

Con una inversión aproximada de $210.000 millones se inició la primera etapa de la doble calzada La Romelia - El Pollo. Este primer tramo de obra comenzará en el sector de la glorieta de Belmonte.

La Secretaría de Infraestructura del departamento, en conjunto con Invías, Findeter, y el equipo del programa Vías del Samán, realizó una visita técnica a las obras de esta primera fase.

El ingeniero de Invias, Jorge Rivera, señaló que el contratista tiene hasta febrero de 2028 para entregar esta primera etapa que consta de dos kilómetros.

“Este proyecto, al igual que la Intersección Vial de Galicia, es una prueba de la coordinación entre el Gobierno Departamental y el ente central, para entregar a los ciudadanos obras que son vitales para la economía, el turismo y la calidad de vida. Estamos comprometidos con una infraestructura que le brinde un futuro más próspero a nuestra gente”, afirmó Rivera.

Actualmente, las obras se concentran en etapas cruciales de pre construcción e inicio de actividades en campo. Según lo verificado en la visita, el proyecto ya está:

  • Avanzando en la elaboración de actas de vecindad.
  • Realizando labores de replanteo y verificación topográfica.
  • Ejecutando la señalización y adecuación del terreno para las próximas obras de estabilización de taludes.
  • Gestionando activamente los trámites ambientales ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER).

