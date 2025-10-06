Empezaron los trabajos de construcción de la doble calzada La Romelia - El Pollo en Risaralda

Pereira

Con una inversión aproximada de $210.000 millones se inició la primera etapa de la doble calzada La Romelia - El Pollo. Este primer tramo de obra comenzará en el sector de la glorieta de Belmonte.

La Secretaría de Infraestructura del departamento, en conjunto con Invías, Findeter, y el equipo del programa Vías del Samán, realizó una visita técnica a las obras de esta primera fase.

El ingeniero de Invias, Jorge Rivera, señaló que el contratista tiene hasta febrero de 2028 para entregar esta primera etapa que consta de dos kilómetros.

“Este proyecto, al igual que la Intersección Vial de Galicia, es una prueba de la coordinación entre el Gobierno Departamental y el ente central, para entregar a los ciudadanos obras que son vitales para la economía, el turismo y la calidad de vida. Estamos comprometidos con una infraestructura que le brinde un futuro más próspero a nuestra gente”, afirmó Rivera.

Actualmente, las obras se concentran en etapas cruciales de pre construcción e inicio de actividades en campo. Según lo verificado en la visita, el proyecto ya está: