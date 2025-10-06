El municipio de Duitama se reforzará con 100 nuevos policías

Los 100 uniformados que llegan a reforzar la seguridad de Duitama, Boyacá, se suman a los 127 que ya estaban en la Estación de Policía / Foto: Caracol Radio.

Duitama

Ante la gran necesidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos de Duitama, la administración municipal confirmó la llegada de 100 uniformados de la Policía Nacional que llegan a reforzar la seguridad del municipio y se suman a los 127 con los que contaba la ciudad.

Estas unidades de la Policía Nacional estarán brindando seguridad en los diferentes puntos del municipio con mayor vigilancia, control y prevención de comisión de delitos.

“Desde la Administración Municipal, en cabeza de las gestiones de nuestra alcaldesa, la doctora Rocío Bernal y debido a las tareas conjuntas que se han venido realizando con la Policía Nacional y con la fuerza pública, donde la Secretaría de Gobierno y las diferentes instancias administrativas han tenido una participación importante, se logra esta gestión para que las unidades de Policía sean reforzadas con 100 uniformados más para la estación del municipio de Duitama, 100 policías que se suman a los 127 que estaban prestando su servicio en el municipio en días anteriores para un total de 227 unidades de Policía Nacional, lo cual es número bastante importante”, aseguró Danilo Rodríguez, secretario de Gobierno de Duitama.

El funcionario indicó que pese a que es un buen número de policías que llegan a reforzar la seguridad en el municipio, es insuficiente para las necesidades que se tienen.

“Sigue siendo corto de acuerdo con la cantidad de habitantes que tiene el municipio Duitama, pero pues dar ese salto importante a tener ese número de Policías prestando sus servicios y que se incorporan a la vigilancia del municipio y a realizar todas las tareas cotidianas de control, prevención, vigilancia y fortalecimiento del esquema de seguridad de Duitama y eso es una gran noticia para todos nosotros”, añadió Rodríguez, quien además aseguró que estos 100 policías estarán generando acciones para mitigar los diferentes delitos.

“Lo importante en estos días es optimizar el uso de estos uniformados para poder generar la contundencia correspondiente, unos resultados importantes y generar unas acciones que nos ayuden a prevenir, a mitigar la comisión de los delitos, a subsanar algunas de las situaciones o a intervenir algunos puntos críticos que tenemos identificados en la ciudad y sobre todo, lo más importante es para generar una percepción de seguridad mucho mayor en los duitamenses, esto para contrarrestar los efectos adversos que ha dejado esa ola de comisión de delitos de algunos hurtos de los computadores de los vehículos que se han presentado en los últimos meses que están generando algunos comentarios negativos, una percepción de seguridad negativa y pues ahorita lo importante es que con esta gran noticia de estos 100 uniformados, poder empezar trabajar de la mano de los ciudadanos y atacar con contundencia el crimen a esta delincuencia común”, dijo.

Por otro lado, desde la Administración Municipal se continúa gestionando ante el Ministerio del Interior, la viabilidad de dos proyectos:

Cámara de seguridad por más de 4.500 millones de pesos para fortalecer el monitoreo y la prevención.