El ciclomontañismo se toma el oriente de Caldas, decenas de ciclistas se darán cita en Marquetalia

Manizales

Chequeo Ciclístico MTB será un recorrido de 16 kilómetros entre las veredas Cañaveral y Santa Helena en Marquetalia, donde ciclistas de dicho municipio, Manzanares, Pensilvania, La Dorada, Puerto Salgar, entre otras poblaciones, se reunirán mediante el programa Paisaje cultura, con el objetivo de exponer la flora y fauna del municipio.

Le puede interesar: Desmantelan banda dedicada a la venta de explosivos ilegales en Antioquia y el Eje Cafetero

“El próximo lunes 13 de octubre tendremos un evento superimportante para promover el deporte, sano esparcimiento y la unión de ciclistas. La buena noticia es que las inscripciones están abiertas y lo pueden hacer hasta tres días antes del evento, aunque si llegan interesados ese día de la carrera, podrán participar”, explica Julieth Cardona, organizadora del evento.

Le puede interesar: El eje cafetero une esfuerzos para proteger la cosecha cafetera del segundo semestre

Cardona, cuenta que es la primera vez que implementan esta modalidad de travesía ciclística, por lo que decidieron iniciar la competencia llamándola Paisaje Cultura para dar realce al turismo, pero también para exponer la flora y fauna de Marquetalia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

La invitación es a inscribirse esta semana y la finalidad es posicionar Chequeo Ciclístico MTB cada año. Esta actividad se hará en el marco de las Fiestas del Árbol que se desarrollarán en la vereda Santa Helena, en Marquetalia.