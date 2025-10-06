Ciudades

El ciclomontañismo se toma el oriente de Caldas, decenas de ciclistas se darán cita en Marquetalia

Los participantes recorrerán los paisajes que adornan este municipio con el evento Chequeo Ciclístico MTB. Las inscripciones aún están abiertas.

Foto suministrada.

Foto suministrada.

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales

Chequeo Ciclístico MTB será un recorrido de 16 kilómetros entre las veredas Cañaveral y Santa Helena en Marquetalia, donde ciclistas de dicho municipio, Manzanares, Pensilvania, La Dorada, Puerto Salgar, entre otras poblaciones, se reunirán mediante el programa Paisaje cultura, con el objetivo de exponer la flora y fauna del municipio.

El próximo lunes 13 de octubre tendremos un evento superimportante para promover el deporte, sano esparcimiento y la unión de ciclistas. La buena noticia es que las inscripciones están abiertas y lo pueden hacer hasta tres días antes del evento, aunque si llegan interesados ese día de la carrera, podrán participar”, explica Julieth Cardona, organizadora del evento.

Cardona, cuenta que es la primera vez que implementan esta modalidad de travesía ciclística, por lo que decidieron iniciar la competencia llamándola Paisaje Cultura para dar realce al turismo, pero también para exponer la flora y fauna de Marquetalia.

La invitación es a inscribirse esta semana y la finalidad es posicionar Chequeo Ciclístico MTB cada año. Esta actividad se hará en el marco de las Fiestas del Árbol que se desarrollarán en la vereda Santa Helena, en Marquetalia.

