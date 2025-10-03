El eje cafetero une esfuerzos para proteger la cosecha cafetera del segundo semestre

Manizales

Los Comités de Cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda se aliaron con el Ejército Nacional y la Policía con el objetivo de planear estrategias conjuntas para proteger y asegurar la recolección de café de la segunda mitad del año.

Natalia Yepes Jaramillo, directora Ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas, destacó la alianza que y resaltó la importancia del producto para el país “el café no es sólo un cultivo, es la base de nuestra economía y nuestro bienestar. Las tres cosechas recientes, movieron alrededor de cuatro billones de pesos, son el mejor ejemplo, esos recursos circulan por cada municipio, llegan a los comercios, a los servicios de salud, a la educación y al bienestar de miles de familias", destacó la líder del sector en Caldas.

Datos sobre la producción cafetera

Este sector productivo moviliza aproximadamente $4 billones de pesos en la economía regional. Se estima que alrededor de 70.000 recolectores trabajarán en la cosecha de los tres departamentos por lo que se implementarán estrategias especiales para garantizar la producción del grano y la comercialización del mismo en esta temporada de alta cosecha.

La región del eje cafetero cuenta con 57.000 caficultores y 117.000 hectáreas de café, consolidándose como el segundo productor de café del país con 2 millones de sacos anuales.

Medidas adoptadas para garantizar la seguridad

La Policía y el Ejército Nacional implementarán diversas acciones de seguridad, entre las que se destacan

Patrullajes rurales.

Acompañamiento en el pago de salarios y el transporte de café.

Campañas de prevención contra la extorsión dirigidas al gremio cafetero.

Recomendaciones a través de los medios de comunicación

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Región No. 3 de la Policía Nacional, manifestó el despliegue de capacidades humanas y técnicas para acompañar a las familias cafeteras y a todos los involucrados en la cadena productiva del café, asegurando la continuidad de la seguridad y tranquilidad.

Por su parte, el teniente coronel John Fernando Martínez Tapia, comandante del Batallón de Infantería Número 22, Batalla de Ayacucho, brindó un mensaje de apoyo y acompañamiento, anunciando el despliegue del Batallón en el departamento para garantizar la seguridad durante el Plan Cosecha. Además, mencionó campañas de prevención contra la extorsión.

Desde los Comités de Cafeteros instan a los caficultores a ofrecer condiciones laborales dignas a los recolectores, incluyendo alojamiento y alimentación adecuados en las fincas.