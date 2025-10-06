Denuncian presunto abuso del Centro Comercial Viva Tunja contra jóvenes en campaña política

Según relató Laura Natalia Monroy, hacia las cinco de la tarde del sábado se encontraba junto a otros candidatos de la lista Dignidad y Compromiso repartiendo volantes y compartiendo sus propuestas con los jóvenes en la ciclovía frente al centro comercial. «...Estábamos en un espacio público, hablando con respeto, incentivando el voto juvenil, cuando un comunicador del Viva nos pidió que nos retiráramos porque, según él, no podíamos hacer campaña allí...», explicó la joven candidata, quien aseguró que su actividad no interfería con el funcionamiento del establecimiento ni vulneraba sus normas internas.

La situación escaló cuando, tras la intervención del personal de seguridad del centro comercial, fue llamado el cuadrante de la Policía. «...El policía revisó y nos dijo claramente que no podía sacarnos porque estábamos en vía pública y que nuestra actividad era completamente legal...», afirmó Laura Natalia Monroy, quien destacó que incluso los agentes reconocieron que ella y sus compañeros no estaban dentro del centro comercial, sino sobre la ciclovía. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

«...Una hora después bajaron cinco personas de la administración del Viva, entre ellas una señora que nos habló de forma muy alterada, diciendo que estábamos siendo irrespetuosos y abusivos...», denunció Monroy Caro, quien asegura que la funcionaria afirmó tener las escrituras y planos del centro comercial donde se establecería que la ciclovía pertenece al Viva. «...Nosotros sabemos que eso no es posible, que una ciclovía no puede ser propiedad privada; es un bien público...», insistió la candidata.

Finalmente, la Policía les informó que, tras comunicarse con la Alcaldía, recibieron la instrucción de retirarlos porque supuestamente la ciclovía sí pertenece al centro comercial. «...Nos sentimos indignados y frustrados; fue un momento muy incómodo. Nos trataron como si fuéramos delincuentes, cuando lo único que hacíamos era ejercer nuestro derecho a participar políticamente y promover el voto consciente...», expresó Laura Natalia Monroy, quien pidió a la administración municipal aclarar la naturaleza jurídica del espacio y garantizar el respeto por la participación juvenil en Tunja.Tratamos de comunicarnos con el Centro