Se acabará parqueo de motos en la fachada del C.C. Plaza Flora en Armenia con proyecto de urbanismo

Armenia

Con motivo de los 12 años del centro comercial plaza flora de Armenia, la gerente Luisa Fernanda Muñoz anunció el mejoramiento de la zona peatonal del centro comercial ubicado en la avenida centenario hoy ocupado por el mal parqueo de motos y carros y que se convertirá en una espacio peatonal, verde y amigable con la zona.

Luisa Fernanda Muñoz “Quiero contarle que estamos en una ventana al Quindío, que es el concepto que le queremos dar a nuestro mall de comidas.

¿Qué ha significado Plaza Flora??

Yo creo que Plaza Flora para nosotros ha significado un mejor dicho esa palabra que usamos tanta reinvención, totalmente nos reinventamos volvimos a nacer con un camino de lecciones aprendidas. Y siempre lo agradezco a Calima le agradecemos mucho de lo que es hoy Plaza Flora todos sus aprendizajes hacen que Plaza Flora hoy brille entonces para nosotros es eso renacer totalmente y para los quindiano, sobre todo. Claro y además yo sé recibir a través de los mensajes de las personas, en fin, todo ese empoderamiento y ese agradecimiento de los ciudadanos. Y es increíble la conexión que ha hecho Plaza Flora.

Recuerden que no hemos cumplido ni siquiera los 3 años de haber lanzado esta marca y que hoy tengamos esa conexión tan profunda con todas las audiencias, porque no solo es con nuestros clientes, con nuestros proveedores, contratistas, comerciantes, marcas. Así que estamos muy agradecidos.

¿Qué retos han asumido?

Yo creo que el primer reto y siempre lo cuento es no haber encontrado una identidad desde el inicio del proyecto. Haberle apostado a un proyecto en una avenida Centenario donde no existía hace 12 años absolutamente nada. Estamos hablando de quien acompañaba un desierto, era el Inter, era la alquería, la estancia y pare de contar, no había ningún vecino haber visionado este proyecto, fue el primer reto. haber llegado hace 7 años enfrentando una desocupación muy grande de más del 30% otro reto, Llegó la pandemia y le seguíamos sumando a todo este reto y nada menos que la liquidación de un ancla como almacén La 14.

Luisa Fernanda Muñoz, gerente del C.C. Plaza Flora de Armenia. Foto Ángeles Gonzáles Ampliar

Yo pienso que con todas esas lecciones nace Plaza Flora, por eso digo que es la palabra de resiliencia, de tantas cosas que aprendimos, por eso hoy queremos tanto esta marca y agradecemos la aceptación que tiene, porque además la gente sabe los retos que hemos vivido.

Yo creo que es las plataformas comerciales se enfrentan a eso todos los días y para eso estamos nosotros y es acompañando a ese comerciante a que siga creyendo, A que siga apostándole a esta plataforma, a la ciudad. Entonces, pienso que ahí es donde está el trabajo. El trabajo no solo está para darle un excelente servicio a los clientes, sino para trabajar con las marcas

¿Cómo ha sido la dinámica como tal del centro comercial?

Hemos ido aprendiendo cuál es la identidad de esta plataforma y es ahí donde nos hemos girado un poco a hacer ese facilitador de las cosas de nuestros clientes, a hacer mucho más de conveniencia. A que nuestro ADN sea más regional, sea más de servicios de bienestar, hoy por eso tenemos los dos gimnasios, pero hoy por eso también tenemos cuatro anclas. Entonces, toda esa dinámica ha venido cambiando y ese consumidor es el que ha venido apreciando a Plaza Flora con esa dinámica. Entonces, pienso que a partir de todo ese proceso que hemos vivido de cambio de marca, el centro comercial ha girado a esa conveniencia.

Números, ¿cuántos comerciantes ¿Y cuánto empleo se está generando?

En esta plataforma hay más o menos 500 funcionarios, que dependen del centro comercial, son 101 marcas operando, que para nosotros decimos esto es una ciudad donde todos los días nos enfrentamos a retos, recibiendo 12000 personas al día, cuidando cada uno de los detalles, de los riesgos, de la experiencia, de las familias. y hoy pues es una victoria decir que solamente estamos en vacante 1500 metros cuadrados, concentrados en puntualmente en seis locales, que sigue siendo el reto para nosotros de estar a ese 100%, pero también ha sido la misma dinámica del cambio que ha tenido el centro comercial y que por eso hoy queremos hacer unas negociaciones más responsables y que respondan a esas necesidades de un cliente que ya tenemos identificado.

Cambios en el parqueadero de motos

Estamos apuntándole a ese tema de servicio y tiempo, s que yo pienso que lo que más valoramos hoy en el rol de clientes es tiempo, servicio, quiero que el servicio sea ágil, sea rápido y toda esa tecnología que trajimos con el parqueadero, la exclusividad que le dimos a una zona de motos donde puedes pagar exclusivamente si tienes moto, pienso que va dirigido a esa dinámica que queremos, que les he mencionado de conveniencia, facilitémosle la vida a cada persona que visita esta plataforma.

Proyecto de urbanismo

Luisa Fernanda Muñoz, gerente del centro comercial Plaza Flora “vamos con un proyecto espectacular y es un proyecto de urbanismo que vamos a hacer en toda la fachada donde está ubicado Home Center, que seguramente a la ciudad le va a encantar a todos los visitantes.

Además, lo estamos haciendo de la mano con planeación, cumpliendo absolutamente con todos los requisitos, va en vía de la seguridad de nuestros visitantes y de todos nuestros vecinos y mercado natural.

Así quedaría la fachada del centro comercial Plaza Flora en Armenia. Foto Cortesía Plaza Flora Ampliar

La seguridad vial que es tan importante Tenemos un parqueadero, ya lo hemos dicho, con la mejor tecnología, con una capacidad suficiente de recibir a todos los visitantes, tarifas que ustedes saben que si compro en Dollar City estoy gratis, si entreno en el gimnasio, si voy al cine, entonces no hay una disculpa para que estemos afuera dejando nuestros vehículos, nuestras motos en manos de alguien que no se pueda hacer responsable

Y además lo que les digo, corriendo temas de inseguridad que ya hemos vivido, así que la invitación es, vamos a entrar a este parqueadero maravilloso y vamos a dejar que esa zona verde que va a ser hermosa la disfrutemos para lo que es.

¿Este proyecto está contemplado para ejecutarse en cuánto tiempo?

Es un proyecto que llevamos rayando más de 1 año y que ya por fin podemos contar porque ya quedó en nuestro presupuesto en la asamblea de este año. Esperamos por muy tarde en 2 meses arrancar obras, estamos esperando obviamente la revisión de todos los documentos que ya están en regla.

El antes y el después de la fachada del C.C. Plaza Flora en Armenia. Foto: Cortesía C.C. Plaza Flora Armenia Ampliar

Detalles del proyecto

“nos ubicamos exactamente donde está la fachada del Almacén Home Center, ahí enfrente hay unas bahías donde hoy hay parqueo de motos, negocios informales y ahí es donde vamos a intervenir y va a estar el proyecto que es un parque, zonas verdes. También está viendo cómo incluimos la ciclo ruta, que es súper importante, vamos a instalar iluminación solar. Y bueno, este proyecto tiene varias etapas, porque esto lo podemos llevar hasta cualquier nivel. Hoy vamos a arrancar la primera etapa este año y esperamos quedar con un proyecto que puede durar 3 4 años, pero va a ser maravilloso

Además, imagínese 500 funcionarios aquí que también pueden disfrutar de esos espacios, salir a un espacio como estos que también en algunos momentos necesitamos salir de la rutina. O sea, que esto lo estamos pensando en todos, en los clientes, clientes con mascotas, familias, todos, absolutamente todo y sobre todo nuestro mercado natural, porque es un proyecto que le estamos entregando a la milla de oro, que es la avenida centenario

Entonces, donde queda la capacidad para las ambulancias, por ejemplo, que la estamos demarcando en este nuevo proyecto. Toda una señalización que debe llevar el proyecto, además aprobado por Secretaría de Tránsito, un plan de movilidad. Entonces es pensar que no es un proyecto para Plaza Flora, es para la ciudad y lo hacemos con el ánimo de que no solo lo disfruten quien visita Plaza Flora, sino cualquier persona que viva en la ciudad de Armenia.