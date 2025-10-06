Con el Jumpingland, Santa Marta avanza hacia la consolidación de una economía del entretenimiento

Santa Marta

Del 9 al 13 de octubre en el Coliseo Mayor del Polideportivo de Santa Marta, se abrirán las puertas de Jumpingland, el parque inflable más grande de Latinoamérica, un espacio recreativo que cuenta con el apoyo de la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena (Cajamag).

Este evento promete convertirse en una de las actividades familiares más esperadas de la temporada, ideal para disfrutar durante la semana de receso escolar en la que según Cotelco Magdalena se espera la llegada de más de 90 mil visitantes.

Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico de Santa Marta, afirmó que “esta iniciativa no solo promueve el turismo familiar, sino que también impulsa la ocupación hotelera, el empleo formal y el consumo en nuestra cadena de valor local”.

Agregó que eventos como Jumpingland “ratifican que Santa Marta avanza hacia la consolidación de una economía del entretenimiento con actividades que dinamizan el turismo y benefician directamente al comercio local”.

Jumpingland abrirá sus puertas de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y con más de 2.000 metros cuadrados de estructuras inflables, ofrecerá diversión segura para todas las edades con toboganes, muros de escalar, zonas temáticas y shows interactivos.