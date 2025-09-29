Medida preventiva detiene operación de ferry en el río Magdalena tras emergencia climática

Magdalena

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) reiteró la medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa Transdier S.A.S., operadora del ferry entre Salamina (Magdalena) y Puerto Giraldo (Atlántico), debido a que no cuenta con el permiso de Ocupación de Cauce, requisito legal indispensable para este tipo de proyectos.

La decisión, adoptada mediante Resolución 3400 del 22 de agosto de 2025, busca evitar riesgos ambientales y de seguridad en una zona considerada de alta vulnerabilidad por la inestabilidad de la margen derecha del río Magdalena.

La autoridad ambiental advirtió que el incumplimiento de esta disposición incrementa las posibilidades de afectaciones al ecosistema, a los recursos naturales y a la vida de las personas. El reciente incidente del 27 de septiembre, cuando un vendaval hundió parcialmente la parte trasera del ferry y causó momentos de pánico entre pasajeros y trabajadores, evidenció la necesidad de contar con un plan de contingencia, documento que hace parte de los permisos que aún no ha tramitado la empresa.

La autoridad ambiental del Magdalena subrayó que el propósito de la medida es proteger a las comunidades que a diario cruzan entre ambos departamentos y prevenir emergencias mayores.

Asimismo, manifestó su disposición de brindar acompañamiento técnico a la comunidad y autoridades locales para explorar alternativas seguras y legales que permitan garantizar la continuidad del transporte fluvial, siempre en el marco de la normatividad ambiental vigente.