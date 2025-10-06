Disidente FARC vinculado al secuestro de líder Sofía González resultó herido en combates en Jamundí

Un disidente FARC vinculado al secuestro de la líder Sofía González resultó herido en combates en Jamundí

Un presunto guerrillero de las disidencias de las FARC resultó herido tras enfrentamientos entre integrantes del Frente Jaime Martínez y tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca.

El capturado, quien se encuentra malherido, sería cabecilla de finanzas de la columna móvil Ricardo Velásquez. En el lugar, las autoridades incautaron un fusil, una pistola, ocho proveedores para fusil, seis equipos de comunicación, material de intendencia y panfletos alusivos a esta estructura armada ilegal.

Los combates se registraron en la vereda El Cedro, corregimiento de San Antonio, donde se contó con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Se prestaron los primeros auxilios al capturado, mientras que el material incautado fue extraído vía aérea y puesto a disposición de las autoridades competentes”, explicó la Tercera División del Ejército en un comunicado.

La institución militar añadió que este grupo armado sería el responsable del secuestro de la joven Sara Sofía González, quien fue liberada horas después. La víctima se desempeñaba como secretaria de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio.