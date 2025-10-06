Bucaramanga: Capturan al presunto feminicida de Carolina Vitola, joven deportista de Barrancabermeja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En Bucaramanga fue capturado Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como alias “Pipe” o “El Duende”, señalado por las autoridades como el presunto responsable del feminicidio de una menor de 17 años, ocurrido el pasado 7 de mayo en Barrancabermeja.

Participó en el crimen de Carolina Alejandra Vitola, joven deportista de Barrancabermeja

De acuerdo con la investigación, alias “Pipe” hacía parte del grupo delincuencial “Los Búcaros”y habría participado en el macabro crimen de Carolina Alejandra Vitola, cuyo cuerpo fue hallado en el asentamiento humano Centenario con impactos de arma de fuego y signos de desmembramiento.

Según reveló la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el capturado habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima, mientras otros dos cómplices, alias “Alianza” y “Champetúa”, disparaban y vigilaban la escena.

El brigadier general, William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el detenido era buscado por orden judicial por feminicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

“Esta captura es muy importante. Alias ‘Pipe’ participó directamente en el desmembramiento de la joven. Fue detenido en Bucaramanga en flagrancia con una arma de fuego y presenta antecedentes judiciales por tráfico y porte ilegal de armas. Se verifican antecedentes penales y se ve que era buscado por este grave delito de feminicidio”, señaló Quintero.

La detención se logró gracias a labores de inteligencia y seguimiento de la SIJIN y la Fiscalía. Alias “Pipe” fue puesto a disposición de la autoridad competente.