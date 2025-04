¡Por fin! Alcalde Galán anuncia que levantarán la medida de racionamiento de agua a partir de mañana

Este viernes se conoció la noticia que muchos estaban esperando en la capital del país y es que tras cumplirse un año de la medida, Bogotá quedará libre de racionamiento de agua a partir de mañana 12 de abril.

La noticia fue anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien confirmó que el fin de la medida será aplicada desde mañana sábado a las 8:00 a. m..

La crisis de agua más grave en la historia de Bogotá habría terminado, gracias al trabajo de los ciudadanos y el cumplimiento de un año de la medida de racionamiento que inició el 11 de abril de 2024 y se implementó con cortes diarios en 9 turnos.

La medida afectó a Bogotá y a 11 municipios aledaños que se abastecen de la red de agua potable, con cortes que iban de 8:00 a.m. a 8:00 a.m. y que tenían turnos de rotación cada 10 días.

En 6AM de Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán dijo que la decisión se tomó luego de que los datos suministrados por el acueducto cumplieran con lo que se esperaba para levantar el racionamiento. Aseguró que se trató de un ejercicio que permitió evidenciar una mejoría en el nivel del sistema de embalses.

“Hoy tenemos el sistema de embalses Chingaza por encima del 40%, por lo que eso nos permitió tomar la decisión”, dijo Galán, refiriéndose a el buen comportamiento del nivel de los embalses luego de un año que supuso todo un reto para las precipitaciones en la región.

¿Puede volver a darse un racionamiento en el futuro?

El alcalde Galán no prevé que se presente este tipo de situación en futuro cercano. Confía que con esta medida haya suficiente agua para este año 2025 y el 2026. “Hay dos componentes: lo que controlamos y lo que no. Dependemos de las afluencias que haya. El 2024 fue el nivel menor. Podemos controlar el consumo y aprovechar otro tipo de agua”.

Además, detalló otras medidas que se están tomando para subsanar la falta de agua en la capital en un futuro cercano. “Estamos trabajando en usar agua tratada de la Planta del Salitre para garantizar en usos de industria y construcción. Son medidas de largo plazo. Para no solo decir que superamos esta complicación pero que en los próximos 20 o 30 años no se vuelva a repetir”, dijo el alcalde.

Galán y la respuesta a Petro sobre los Embalses

Por otro lado, criticó la actitud del presidente de la República, Gustavo Petro, quien en los últimos días ha arremetido contra su administración, asegurando que ‘Bogotá se estaba muriendo’.

“Petro dijo que en marzo nos íbamos a quedar sin agua, que nos estábamos muriendo. Pero no es así, estamos mejorando por las medidas. Lo invitamos a que se debata con cifras y datos, no para generar pánico que no soluciona los problemas”, dijo el alcalde mayor de Bogotá.

Así mismo dijo que, aunque día a día hay presiones por parte de la presidencia de la República para que se tomen decisiones, desde la Alcaldía se mantienen en tomar decisiones basadas en los datos técnicos. Por lo que le pidió al presidente que se siente con ellos para construir soluciones. “Se trata de dar soluciones y no solo generar pánico e incertidumbre”, concluyó el alcalde.