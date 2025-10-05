Nueva política pública de sustancias psicoactivas en Bogotá: se realizó el primer encuentro

Bogotá D.C

En Bogotá, avanza la construcción de la nueva política pública de sustancias psicoactivas. Esta semana se realizó el primer encuentro con la población en la localidad de Kennedy, en el sur de la ciudad en el que cerca de 100 personas compartieron sus percepciones sobre la oferta y demanda de sustancias psicoactivas en su territorio.

La Secretaría de Salud es la entidad que lidera estos encuentros con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, Integración Social, Gobierno, Planeación y Educación para actualizar el marco de acción del Distrito frente a las dinámicas relacionadas con el consumo, la oferta y sus impactos en la capital.

“La construcción de esta política requiere escuchar las voces de la ciudadanía en toda su diversidad. Nuestro compromiso es promover un instrumento que reconozca las realidades de los territorios y promueva soluciones basadas en la salud pública, la corresponsabilidad y el respeto por los derechos humanos”, afirmó Patricia Molano, subsecretaría de Salud Pública encargada.

Este proceso de consulta participativa continuará en las próximas semanas a través de metodologías presenciales y virtuales, incluyendo grupos focales, foros comunitarios, entrevistas y un sondeo digital.

Se espera que más de 10.000 personas participen de esos espacios para que nutran nutrir la política desde diferentes enfoques como la reducción de riesgos y daños, la superación del estigma y la atención integral.