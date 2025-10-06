Abren inscripciones para la Misión Médica Milwaukee Wisconsin en Bucaramanga
Jornada en donde se opera gratuitamente a niños o adultos con malformaciones congénitas o secuelas de quemaduras
Bucaramanga
Desde este martes 7 de octubre estarán abiertas las inscripciones para la Misión Médica Internacional Milwaukee Wisconsin en Bucaramanga, una jornada que opera gratuitamente en el Hospital Universitario de Santander, HUS, a niños o adultos que poseen malformaciones congénitas o con secuelas de quemaduras.
Patologías que se operan en la misión médica:
- Labio o paladar hendido
- Malformaciones congénitas en manos
- Secuelas de quemaduras
- Malformaciones en orejas en niños de 12 a 15 años.
Este año según el doctor Juan Alviar, coordinador del servicio de cirugía plástica del HUS, las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre y los interesados podrán acercarse al quinto piso del hospital de martes a viernes entre 8 de la mañana y 12 del día.
“Esta misión busca atender principalmente a niños con labio y paladar hendido, deformidades en las manos y pacientes con secuelas de quemaduras graves que limitan su función”, señaló el doctor.
En febrero de 2026 se realizarían los procedimientos
La misión se llevará a cabo del 16 al 27 de febrero de 2026, en donde participarán doctores provenientes de Estados Unidos y del Hospital Universitario de Santander, un total de 50 profesionales de salud estarán realizando esta jornada de cirugías durante dos semanas.
Entre ellos están cirujanos plásticos, anestesiólogos, enfermeras y terapeutas para hacer cerca de 90 procedimientos reconstructivos a esta población.
Requisitos para inscribirse a la Misión Médica Milwaukee Wisconsin 2026:
El hospital destacó que las personas interesadas podrán inscribirse de forma presencial o virtual y deberán presentar documento de identidad, carnet de afiliación a salud e historia clínica.
La Misión Médica se realiza en el HUS el cual pone a disposición su planta física, quirófano, equipos médicos y personal.