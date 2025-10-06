Bucaramanga

Abren inscripciones para la Misión Médica Milwaukee Wisconsin en Bucaramanga

Jornada en donde se opera gratuitamente a niños o adultos con malformaciones congénitas o secuelas de quemaduras

Paula Maldonado

Bucaramanga

Desde este martes 7 de octubre estarán abiertas las inscripciones para la Misión Médica Internacional Milwaukee Wisconsin en Bucaramanga, una jornada que opera gratuitamente en el Hospital Universitario de Santander, HUS, a niños o adultos que poseen malformaciones congénitas o con secuelas de quemaduras.

Patologías que se operan en la misión médica:

  • Labio o paladar hendido
  • Malformaciones congénitas en manos
  • Secuelas de quemaduras
  • Malformaciones en orejas en niños de 12 a 15 años.

Este año según el doctor Juan Alviar, coordinador del servicio de cirugía plástica del HUS, las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre y los interesados podrán acercarse al quinto piso del hospital de martes a viernes entre 8 de la mañana y 12 del día.

“Esta misión busca atender principalmente a niños con labio y paladar hendido, deformidades en las manos y pacientes con secuelas de quemaduras graves que limitan su función”, señaló el doctor.

En febrero de 2026 se realizarían los procedimientos

La misión se llevará a cabo del 16 al 27 de febrero de 2026, en donde participarán doctores provenientes de Estados Unidos y del Hospital Universitario de Santander, un total de 50 profesionales de salud estarán realizando esta jornada de cirugías durante dos semanas.

Entre ellos están cirujanos plásticos, anestesiólogos, enfermeras y terapeutas para hacer cerca de 90 procedimientos reconstructivos a esta población.

Requisitos para inscribirse a la Misión Médica Milwaukee Wisconsin 2026:

El hospital destacó que las personas interesadas podrán inscribirse de forma presencial o virtual y deberán presentar documento de identidad, carnet de afiliación a salud e historia clínica.

La Misión Médica se realiza en el HUS el cual pone a disposición su planta física, quirófano, equipos médicos y personal.

