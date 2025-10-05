Un hombre fue capturado en Kennedy por hurto, el implicado ya tenía casa por cárcel

En el barrio Nueva Marsella, ubicado en la localidad de Kennedy, fueron capturados dos hombres que habían robado un establecimiento del sector.

Uno de los implicados estaba hurtando un establecimiento comercial, cuando se dio a la fuga del local junto al otro hombre que lo estaba esperando para escapar en una motocicleta.

Los llamados de ayuda de la comunidad alertaron a uniformados que se encontraban cerca a la zona, por lo que lograron interceptar a los dos implicados, que estaban siendo golpeados por los habitantes del barrio.

Cuando llegó la patrulla, se hizo el registro pertinente de los dos hombres, durante este procedimiento se encontró que uno de ellos tenía posesión de arma de fuego tipo revolver.

Miguel Ángel Cáceres, comandante estación de Policía de Kennedy informó que “uno de los capturados quien actualmente recibe atención médica por la por las lesiones ocasionadas por la comunidad, tenía un brazalete electrónico del INPEC y se encontraba cumpliendo medida de detención domiciliaria por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego” expresó el mayor.

Los dos hombres ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes para responder ante estos actos junto con los antecedentes que ya tenían.

En lo que va del año, la localidad de Kennedy ha logrado reducir en un 26% el hurto a comercios y locales, con una diferencia de 176 casos menos en comparación al año pasado. De igual manera, se ha realizado la incautación de 139 armas de fuego por porte ilegal y más de 2 mil personas han sido capturadas por diferentes actos delictivos.