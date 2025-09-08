¿Justicia a mano propia? asesinan a hombre que presuntamente habría abusado de un menor en el Tolima

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó que en el municipio de Melgar se presentó un presunto caso de justicia a mano propia contra un hombre de 60 años que fue señalado del abuso sexual de una menor de edad.

“Un hecho registrado en el municipio de Melgar relacionado con un hombre situación que actualmente es materia de investigación, siendo las 11:35 de la noche es informada nuestra patrulla de una riña en el barrio Rojas”, dijo el capitán, Johan Montoya, comandante encargado del Distrito Tres.

Caracol Radio conoció que, al llegar los uniformados al barrio Unidos, sector El Muro Rojas, se encontraron con una persona sin vida “La ciudadanía alertó de que la persona implicada en el hecho presuntamente habría abusado sexualmente a un menor de edad”.

En el informe de los uniformados de la Policía se indica que “Se encuentra el cuerpo sin vida de un hombre de 60 años con heridas causadas al parecer por objetos contundentes”.

El capitán, Johan Montoya, comandante encargado del Distrito Tres, aseguró que de acuerdo la información legalmente obtenida esta persona habría fallecido debido a la gravedad de las heridas, desconociéndose los móviles del hecho.

“Se desplegaron las capacidades institucionales para identificar y ubicar a los responsables de este acto criminal, los actos urgentes fueron realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación en coordinación con las autoridades judiciales competentes”, puntualizó el capitán, Johan Montoya, comandante encargado del Distrito Tres.