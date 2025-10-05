Noticias regionales

Sin vida fue hallada una persona que estaba desaparecida tras un naufragio

El cuerpo fue recuperado por la Defensa Civil en Barbacoas

Jorge Cháves, director Defensa Civil Nariño

Recuperación cadáver Barbacoas. Foto: Defensa Civil

Barbacoas-Nariño

La Junta de Defensa Civil del municipio de Barbacoas, confirmó el hallazgo sin vida de la persona que había naufragado en la vereda Pispían.

Después de tres días de intensa búsqueda en condiciones climáticas y geográficas adversas los socorristas lograron acceder al lugar en donde quedó el cuerpo sin vida de un ciudadano que estaba desaparecido cuando se presentó el volcamiento de una embarcación.

Jorge Cháves, director de la Defensa Civil en Nariño lamentó el desenlace fatal que se presentó e instó a quienes realizan sus faenas y actividades de transporte en la zona fluvial acatar las recomendaciones de las autoridades marítimas para evitar este tipo de accidentes.

Así mismo se informó sobre las labores de rescate producto de otro naufragio en el sector de Bocas de Satínga, municipio de Olaya Herrera.

