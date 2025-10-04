Es crítico el estado de salud de una mujer que se practicó cirugía estética en una vivienda

Pasto-Nariño

Una lipoabdominoplastia tiene en riesgo a una mujer que se practicó esta cirugía en un lugar que no contaba con los requisitos exigidos para este tipo de procedimientos. Luego del proceso realizado la afectada ingresó al Hospital Universitario Departamental de Nariño, en donde los médicos determinaron varias complicaciones derivadas de dicha cirugía estética realizada aparentemente en una vivienda sin condiciones mínimas para garantizar calidad y seguridad en este tipo de procedimientos.

Una comisión técnica de la Subdirección de Calidad y Aseguramiento del IDSN, en coordinación con las Secretarías de Salud y Gobierno municipales, se dirigió al lugar señalado, pero no fue posible acceder al lugar. El ISDN reportó que el CTI de la Fiscalía ya había realizado un ingreso en días anteriores ante las denuncias de este sitio clandestino,

Frente a este caso la directora del Instituto Departamental de Salud, Ana Belén Arteaga, señaló: “Cuando una institución está habilitada, significa que cuenta con talento humano competente, infraestructura adecuada, equipos biomédicos autorizados y procesos orientados a minimizar los riesgos. En cambio, acudir a una casa o establecimiento no autorizado pone en riesgo la vida y puede generar complicaciones graves como sangrados, infecciones o tromboembolismo”.

La funcionaria hizo llamado enfático a la ciudadanía para que no acuda a centros irregulares ni viviendas particulares a realizarse procedimientos estéticos. Toda intervención de este tipo debe llevarse a cabo únicamente en instituciones habilitadas y registradas en el REPS, que cuenten con profesionales acreditados en el Registro Único de Talento Humano en Salud (RETHUS) y con protocolos validados que garanticen la seguridad de los pacientes.