Duro golpe a las disidencias en Magüi Payán-Nariño

Magüi Payán-Nariño

Una operación conjunta permitió la ubicación y destrucción de un campamento ilegal desde donde, presuntamente, se coordinaban acciones terroristas. Éste fue ubicado en la vereda Matapalo, municipio de Magüí Payán, Nariño.

Durante la ofensiva fue incautado un misil artesanal de alto poder destructivo, al igual que explosivos, armas, equipos de comunicación, uniformes, brazaletes y propaganda alusiva al grupo armado, estructura Alán Rodríguez.

Según la información suministrada por el Ejército Nacional en la zona campamentaria habilitada para albergar a unas ochenta personas se logró el decomiso de un misil artesanal con su respectiva estructura de lanzamiento.

Explosivos y material de intendencia hallado en Nariño- Foto: Ejército Nacional

“La operación evitó una tragedia de gran magnitud”: aseguró el coronel Javier Hernando Valenzuela Cabrera, comandante Fuerza de Tarea Hércules

El Ejército en Nariño incautó un misil artesanal, explosivos y armamento perteneciente a las disidencias de las Farc, estructura Alan Rodríguez .

Coronel Javier Hernando Valenzuela Cabrera Comandante Fuerza de Tarea Hércules

Ante la presencia de pobladores y para prevenir una posible asonada, el personal militar realizó una incineración controlada del material de intendencia y propaganda, mientras que el material de guerra fue evacuado bajo estrictas medidas de seguridad.