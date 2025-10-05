¿Quién será el nuevo superintendente de notariado?: cambios tras escándalo en concurso de notarios

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del Superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, en medio de las advertencias realizadas por entes de control sobre presuntas irregularidades que podrían comprometer el principio de legalidad y transparencia del concurso público de notarios.

Entre tanto, el nombre de quien dirigiría desde ahora la superintendencia, ya se encuentra en la página de aspirantes de la presidencia de la República, y se trata de Ricardo Agudelo Sedano.

Agudelo es abogado especialista en instituciones jurídico políticas, con una maestría en estudios interdisciplinarios para el desarrollo; recientemente se desempeñaba como gerente de la RAP-E Región Central, entidad pública de carácter supradepartamental que impulsa y articula planes de desarrollo.

Este cambio, surge a su vez tras la alerta del primer mandatario sobre el concurso de notarios, señalando un posible acto de corrupción, sobre el que según dice, terceros podrían estar ofreciendo sobornos para obtener un puesto. “cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones.”

Cabe recordar que el cronograma del concurso de méritos para el nombramiento de notariado en propiedad e ingreso a la carrera notarial 2024, 2025 y 2026, fue suspendido por el Consejo Superior de Carrera Notarial y el Ministerio de Hacienda.