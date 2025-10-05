Embajadores de la gaita: Los Gaiteros de San Jacinto y su viaje por el mundo

En el mes del artista colombiano, desde un rincón mágico de nuestro Caribe y arropado en las montañas de los Montes de María, resuena el sonido ancestral de la gaita, ese instrumento que es alma, tradición y memoria viva.

Los protagonistas de hoy son Los Gaiteros de San Jacinto, portadores de un legado que trasciende generaciones y fronteras, con un ritmo que cuenta vivencias, anécdotas y un profundo amor por sus raíces.

En esta edición de El Personaje de la Semana, conversamos con Orlando Leónes, director de la agrupación, y Pascual Castro, su voz principal y un veterano incansable, quienes nos abren las puertas a sus orígenes y recorrido a nivel nacional e internacional.

“Los inicios de la gaita la cogían para cuestiones fúnebres”, nos recuerdan, evocando la mística y el arraigo de este arte popular.

Embajadores de Colombia en escenarios internacionales

Con humildad Pascual confiesa: “La verdad es que Dios me hizo cantante”, y es esa misma pasión la que los ha llevado a ser embajadores de Colombia en escenarios internacionales, donde son recibidos con gran calurosidad por el público en cada una de sus presentaciones.

Este camino, lleno de historia y sonidos que vibran en el corazón del Caribe, los ha llevado a obtener un Grammy, un reconocimiento que celebra no solo su talento, sino la riqueza cultural que representan.

La esencia de Los Gaiteros de San Jacinto, un tesoro musical que sigue escribiendo con sus gaitas, maracas y tambores, la historia de nuestro país.