Barcelona cayó goleado ante Sevilla: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España

Barcelona cedió su primera derrota de la temporada a manos de Sevilla, en condición de visitante. El conjunto de Matías Almeyda se impuso con contundencia en el Ramón Sánchez Pizjuán por 4-1, resultado que deja al cuadro catalán sin liderato del campeonato.

En la primera parte el Sevilla se impuso 2-1 gracias a un penalti transformado por el chileno Alexis Sánchez (13′) y un gol de Isaac Romero (36′), ante un equipo que acortó distancias en la prolongación por medio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda mitad los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, rubricaron el sorprendente 4-1.

El conjunto del alemán Hansi Flick se presentó en la capital andaluza para defender el liderato al que se aupó en la pasada jornada, pero que provisionalmente había recuperado el Real Madrid tras su victoria del sábado (3-1) ante el Villarreal.

Para ello necesitaba los tres puntos en un partido que afrontó después de sufrir su primera derrota de la temporada, ante el PSG en la Liga de Campeones (1-2), y con la ausencia de Lamine Yamal, quien recayó de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y se volvió a unir a una larga lista de lesionados del equipo azulgrana en la que también figuran los porteros Ter Stegen y Joan García, los medios Gavi y Fermín y el delantero Raphinha.

Otros resultados de la fecha 7 de la Liga de España

- Osasuna 2-1 Getafe

- Real Oviedo 0-2 Levante

- Girona 2-1 Valencia

- Athletic Bilbao 2-1 Mallorca

- Real Madrid 3-1 Villarreal

- Alavés 3-1 Elche

Partidos restantes de la fecha 7

- Espanyol vs. Real Betis

- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano

- Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid

Así va la tabla de posiciones de la Liga de España