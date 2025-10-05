Colombia clasificó a octavos del Mundial Sub-20 sin jugar su último partido: esta es la razón

La Selección Colombia Sub-20 se juega este domingo 5 de octubre su último partido por la fase de grupos del Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Sin embargo, la Tricolor disputará el encuentro con la tranquilidad de estar clasificada a octavos de final, pero irá por el triunfo buscando el liderato de la zona.

La Tricolor venció a Arabia Saudita por la mínima diferencia, pero empató sin goles en su segunda salida ante Noruega. Si bien se pensaba que ante Nigeria sería el partido de la clasificación, esta llegó antes del duelo.

¿Por qué Colombia se clasificó sin jugar su último partido?

Lo primero que hay que mencionar es que a octavos de final avanzan los dos primeros de cada grupo (12) y cuatro mejores terceros. Bajo este ítem es que el combinado nacional logró avanzar, pues se aseguró ser al menos una de las mejores terceras, en caso de perder frente a Nigeria y que Noruega supere a Arabia.

Pero lo anterior se dio debido al triunfo de Australia 3-1 sobre Cuba, pues esta victoria de los oceánicos por la fecha 3 del Grupo D, sacó del camino a otros rivales que pudieron complicar la clasificación colombiana.

¿Cómo está el Grupo F del Mundial Sub-20?

El equipo de Héctor Cárdenas lidera la zona con los mismos puntos de Noruega, por lo que jugará ante Nigeria buscando terminar en el primer puesto del grupo. Si concluye en esta ubicación, se medirá en octavos ante el que acabe segundo del Grupo E, que podría ser Estados Unidos, Sudáfrica o Francia.

Tabla de posiciones Mundial Sub-20: Así quedó Colombia tras empatar con Noruega

POS EQUIPO PTS PJ DIF 1 Colombia 4 2 +1 2 Noruega 4 2 +1 3 Nigeria 3 2 0 4 Arabia Saudita 0 2 -2

Otros resultados de la fecha 3

El resultado más destacado fue la victoria de España por 1-0 sobre Brasil, que dejó eliminada a la selección brasileña y a la europea peleando por ser una de las mejores terceras. En ese grupo C, Marruecos terminó como líder, seguido de México.

- España 1-0 Brasil

- México 1-0 Marruecos

- Argentina 1-0 Italia

- Australia 3-1 Cuba