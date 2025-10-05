Ataque con explosivos deja ocho militares heridos en base del Ejército en Puerto Jordán , Arauca

AME539. PUERTO JORDÁN (COLOMBIA), 17/09/2024.- Fotografía cedida por la oficina de comunicaciones del Ejército de Colombia del ataque a la base militar de Puerto Jordán, en el departamento colombiano de Arauca (este), este martes en Puerto Jordán (Colombia). El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el este del país que dejó dos soldados muertos y 27 heridos, y aseguró que "es una acción que cierra un proceso de paz con sangre". EFE/ Ejército De Colombia SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO/MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE / Ejército de Colombia ( EFE )

Hay ocho militares heridos, tras un ataque con explosivos hace pocos minutos a la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.

Los uniformados serán trasladados inicialmente a la ciudad de Arauca para recibir atención médica.

A esta hora hay un despliegue operacional del Ejército en la zona para repeler el ataque y localizar a los responsables de esta acción terrorista.

Importante recordar que es una de las bases más atacadas en los últimos meses por el ELN. Recordemos que el año pasado en abril dejaron 28 heridos y 3 muertos.

En este momento se desconoce el estado de las instalaciones de la base.

Noticia en desarrollo...