Ataque con explosivos deja ocho militares heridos en base del Ejército en Puerto Jordán , Arauca
A esta hora hay un despliegue operacional del Ejército en la zona para repeler el ataque y localizar a los responsables de esta acción terrorista.
Hay ocho militares heridos, tras un ataque con explosivos hace pocos minutos a la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Los uniformados serán trasladados inicialmente a la ciudad de Arauca para recibir atención médica.
Importante recordar que es una de las bases más atacadas en los últimos meses por el ELN. Recordemos que el año pasado en abril dejaron 28 heridos y 3 muertos.
En este momento se desconoce el estado de las instalaciones de la base.
Noticia en desarrollo...