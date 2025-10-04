Conozca los sectores donde no habrá energía HOY 4 de octubre en el norte de Barranquilla

Este sábado 4 de octubre, la empresa Air-e Intervenida realizará trabajos en el norte de Barranquilla, dejando sin fluido eléctrico a algunos sectores, por varias horas, mientras se llevan a cabo estas labores.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Dentro de los trabajos previstos, se adelantarán breves maniobras eléctricas de la siguiente manera:

Calle 70B con la carrera 39, en el barrio Delicias, entre las 8:00 de la mañana y 9:00 de la mañana; calle 70B con la carrera 41, en el barrio Las Delicias, entre las 9:05 de la mañana y las 10:00 de la mañana; carrera 47 con la calle 69, en el barrio Colombia, entre las 10:05 de la mañana y las 11:00 de la mañana; calle 57 con la carrera 46, en el barrio Boston, entre las 11:05 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Trabajos en otros sectores de la ciudad

Igualmente, hay obras programadas en la carrera 44 con la calle 70, en el barrio Colombia, entre las 12:05 del mediodía y la 1:00 de la tarde; calle 70 con la carrera 41, en el barrio Las Delicias, entre la 1:05 de la tarde y las 2:00 de la tarde; calle 70 con la carrera 47, en el barrio Colombia, entre las 2:05 de la tarde y las 3:00 de la tarde; carrera 47 con la calle 62, en el barrio Boston, entre las 3:05 de la tarde y las 4:05 de la tarde; calle 60 con la carrera 50, en el barrio El Prado, entre las 4:10 de la tarde y las 5:55 de la tarde y en la carrera 23 con la calle 70C.

Finalmente, Air-e cambiará un tramo de red eléctrica, en el barrio San Felipe, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde, a la altura de la carrera 23 con la calle 70C.