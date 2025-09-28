En Boyacá se encarriló el ‘Tren de la vida y la esperanza’

El Ministerio de Transporte puso en marcha el tren turístico y de pasajeros en el departamento de Boyacá, que tendrá la ruta entre Sogamoso y Paipa / Foto: MinTransporte.

Sogamoso

La ministra de Transporte María Fernanda Rojas está en Boyacá haciendo el lanzamiento de la nueva ruta de tren turístico y de pasajeros entre los municipios de Sogamoso y Paipa.

El objetivo de esta ruta, denominada el ‘Tren de la vida y la esperanza’, es el de poder reactivar la vía férrea en el departamento, así lo aseguró la ministra de Transporte María Fernanda Rojas.

“Esta es una ruta turística y de pasajeros acá en Boyacá, la cual va a ser operada por Acerías PazdelRío con todas las autorizaciones, todos los trámites y permisos correspondientes del sector transporte como son la ANI y el Ministerio de Transporte. Nos alegra mucho poder lanzar este servicio, no sólo para los y las boyacenses, sino para todas las personas, esta es una ruta que permitirá mover pasajeros, que permitirá prestar servicios turísticos, que va a atraer nuevo turismo acá a la región. En el pasado se ha operado este tren dentro de la ruta navideña, pero hoy arrancamos con dos cosas novedosas, uno, que será una ruta de pasajeros y una ruta turística permanente y dos, que es la primera vez que se llega con el tren en reactivación a Paipa que se suma como una de las ciudades que hoy está disfrutando la reactivación férrea”, indicó la ministra de Transporte.

La ministra María Fernanda Rojas también señaló que se están adelantando dos proyectos férreos en el corredor Bogotá-Belencito en el que se invertirán más de 300 mil millones de pesos.

“Tenemos dos proyectos para este corredor dentro del programa que el presidente Gustavo Petro quien ha priorizado la reactivación ferroviaria. Uno de ellos es un proyecto de administración, operación y mantenimiento para que funcione la ruta, es un contrato por 180 mil millones de pesos, recuerden que ese trayecto tiene 308 kilómetros, hay que hacerle el mantenimiento para que opere y todas las labores administrativas que arrancó en diciembre de 2022 y termina en enero del otro año. Hay otro contrato por $150 mil millones que es este de rehabilitación, que va más allá porque es repotenciar la capacidad del tren, empezó el año pasado y termina en febrero del próximo año y ese mejora las condiciones técnicas de la carrilera”, agregó Rojas Mantilla.

El ‘Tren de la vida y la esperanza’ comienza su recorrido en el municipio de Nobsa pero será de manera técnica, mientras que la ruta con pasajeros se inicia en el municipio de Sogamoso.

“Realmente arranca Nobsa, pero este es un primer recorrido técnico, en Sogamoso empieza el de pasajeros, pasa a Duitama y llega a Paipa por primera vez en 50 años y la idea es con el tiempo se pueda ir extendiendo, ampliando las rutas, mejorando las frecuencias, pero hay que arrancar y el servicio que ya hoy se presta, de verdad que cada peso ha rendido de una manera impresionante, yo creo que en otros países ni nos creerían todo lo que se ha hecho rendir el recurso para la reactivación ferroviaria”, dijo la ministra.

Hay que señalar que Acerías PazdelRío invirtió más de $2.000 millones para la adecuación de los vagones, tanto en la parte externa como interna, instalación de la nueva silletería y manufacturación.