Ya hay fecha para la firma de la cofinanciación del tren de cercanías del Valle

Cali

El Tren de Cercanías del Valle, será un sistema 100 % eléctrico que busca conectar a Cali con Jamundí en un recorrido de 23 kilómetros, en el que habrá 21 estaciones.

El proyecto beneficiará a más de un millón de pasajeros, y reducirá en un 33 % los tiempos de viaje. Además, evitará la emisión de más de 37.000 toneladas de dióxido de carbono al año, mejorando la calidad del aire en la región.

En Octubre del 2025 se firmará la cofinanciación entre la Nación y los gobiernos territoriales para el Tren de Cercanías del Valle. Actualmente el proyecto se encuentra en su fase técnica final, y en las próximas semanas recibirá la aprobación del CONPES que permitirá avanzar hacia la firma.

Además de tener impacto ambiental, la realización de esta obra generará más de 14.000 empleos directos e indirectos,en general el proyecto contará con una inversión de 12 billones de pesos.

“El tren de cercanías no es un sueño, es una realidad en construcción. Será el símbolo de una movilidad moderna, limpia y eficiente que pondrá al Valle a la vanguardia de la región”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.