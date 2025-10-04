¿Quiénes eran y qué hacían las víctimas de la masacre en Pinar del Río?: nuevos detalles del caso

Barranquilla amanece, este sábado 4 de octubre, con una nueva masacre.

Ayer (3 de octubre) en horas de la tarde en la urbanización Pinar del Río, en el corregimiento de Juan Mina, fue el epicentro de un ataque armado que cobró la vida de tres hombres que se encontraban dentro de una peluquería.

Al sitio arribó una motocicleta de color negro con dos sicarios. Uno de ellos se bajó, sacó un arma de fuego y atentó contra la vida de los presentes. En el sitio murieron dos y el tercero llegó sin vida al Paso El Pueblito.

Identidad de las víctimas mortales de la masacre

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Robles Rocha, de 24 años, Jefferson Villegas Ramírez, de 31, y Alejandro Osorio Piñeres, de 24. Se conoció que una de las víctimas era, al parecer, propietario de la peluquería y otro era cobradiario.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que junto a la Fiscalía están adelantando las investigaciones lideradas por un grupo especializado.

“En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar la estructura ilegal que estaría detrás de este hecho”, dijo el oficial.

Urrego hizo un llamado a la comunidad para suministrar información que permita avanzar en las investigaciones, a través de la línea de emergencia 123 o con los cuadrantes de Policía, garantizando absoluta reserva.

Esta es la tercera masacre registrada en Barranquilla y su área metropolitana en lo que va de este 2025.