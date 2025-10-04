Masacre en Barranquilla: tres personas fueron asesinadas en una peluquería

La tarde de este viernes 3 de octubre se registró una masacre en el sector de Pinar del Río, al sur de Barranquilla, el hecho de sangre dejó como resultado tres personas asesinadas.

De acuerdo con las primeras informaciones, dos sujetos armados llegaron hasta la diagonal 141 con transversal 33 y abrieron fuego contra las víctimas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de un comunicado, señaló que el caso se encuentra en desarrollo y que hasta el momento se han dispuesto todas las capacidades institucionales para atender la emergencia y garantizar la seguridad en el área.

“En el sector de Pinar del Río, al sur de la ciudad, se registró un ataque sicarial que dejó varias víctimas. El caso se encuentra en desarrollo y, a medida que se obtengan mayores detalles, serán oportunamente compartidos con la opinión pública”, indicó la institución.

Este hecho ocurre solo un día después del anuncio de la prórroga de la tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

