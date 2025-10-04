“Para el próximo 15 de diciembre no habrá más coches halados por caballos”: alcalde de Cartagena

Cartagena

Tras responder una publicación en redes sociales donde se evidenció a un coche turístico con una de sus llantas deterioradas, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que en el mes de diciembre este tipo de vehículos dejarán de operar en la ciudad.

El mandatario aclaró que para el próximo 15 de diciembre, no habrá más coches halados por caballos en la ciudad. Turbay explicó que en las próximas semanas llegará el primer lote de coches eléctricos, que harán parte del Plan de Sustitución de estos vehículos que actualmente funcionan en las calles del Centro Histórico.

“Y aclaro que para el próximo 15 de diciembre, NO habrá más coches halados por caballos. En próximas semanas llegará el primer lote de coches eléctricos, que harán parte del Plan de sustitución”, indicó en su cuenta de X.

Una vez llegue el primer lote de coches eléctricos a la ciudad, iniciará el proceso de ensamblaje, con el objetivo de que en el mes de diciembre estén en funcionamiento y brindando servicio tanto a los cartageneros como a los visitantes.

Esta iniciativa busca transformar profundamente la manera en que se recorre el patrimonio histórico, sin dejar a nadie atrás.

La Alcaldía explicó que son aproximadamente $7.000 millones que se incorporarán en el rubro de sustitución de Vehículos de Tracción Animal del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT).