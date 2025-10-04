Cartagena

Obras de pavimento y acueducto avanzan a buen ritmo en María La Baja pese a constantes lluvias

Se estima que los trabajos en concreto rígido en vías urbanas del municipio tengan una duración de cinco meses

Alcaldía de María La Baja

Alcaldía de María La Baja

Cartagena

Pese a las constantes lluvias que azotan al municipio de María La Baja, las obras de pavimento y construcción de redes de acueducto, avanzan satisfactoriamente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los trabajos se adelantan en la calle 14 entre las carreras 17 y 18, la carrera 12 entre calle 9 y 10. Se estima que las obras de pavimentación en concreto rígido en vías urbanas del municipio tengan una duración de cinco meses y pese a las lluvias, no se han parado.

A su turno, los vecinos de los sectores donde se ejecutan los trabajos han mostrado su satisfacción con la administración en cabeza de Ramiro González Mancilla, y advierten la importancia de tener estas calles pavimentadas.

También se dio a conocer que el proyecto de construcción de redes de agua potable se adelanta a buen ritmo en el corregimiento de Matuya, lugar que nunca había contado con el servicio pese a tener allí mismo las represas o punto de abastecimiento del casco urbano.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad