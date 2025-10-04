Obras de pavimento y acueducto avanzan a buen ritmo en María La Baja pese a constantes lluvias

Cartagena

Pese a las constantes lluvias que azotan al municipio de María La Baja, las obras de pavimento y construcción de redes de acueducto, avanzan satisfactoriamente.

Los trabajos se adelantan en la calle 14 entre las carreras 17 y 18, la carrera 12 entre calle 9 y 10. Se estima que las obras de pavimentación en concreto rígido en vías urbanas del municipio tengan una duración de cinco meses y pese a las lluvias, no se han parado.

A su turno, los vecinos de los sectores donde se ejecutan los trabajos han mostrado su satisfacción con la administración en cabeza de Ramiro González Mancilla, y advierten la importancia de tener estas calles pavimentadas.

También se dio a conocer que el proyecto de construcción de redes de agua potable se adelanta a buen ritmo en el corregimiento de Matuya, lugar que nunca había contado con el servicio pese a tener allí mismo las represas o punto de abastecimiento del casco urbano.