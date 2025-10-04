Miles de familias en La Mojana continúan abandonadas y en riesgo por ruptura de Caregato

Cartagena

Luego de un extenso recorrido por los municipios de San Marcos, Guaranda, San Jacinto del Cauca, Nechí y Majagual, en la región de La Mojana, el Procurador Delegado para la Gestión y la Gobernanza Territorial de la Procuraduría, Alexander López Maya, prendió las alarmas para salvaguardar las vidas de los cerca de 250 mil afectados por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Antioquia y Bolívar.

“No se entiende cómo las entidades responsables han permitido que miles de familias, especialmente niños y ancianos, permanezcan inundadas y en condiciones de miseria extrema, sin que se cumpla con el deber institucional y las respuestas efectivas a las órdenes de los fallos judiciales que ordenan proteger los derechos de los habitantes de este territorio”, indicó López Maya .

El Procurador Delegado aseguró que la solución debe ser integral, estructural e inmediata, y anunció que convocará una reunión con el gobierno nacional para tomar medidas concretas y exigir el cumplimiento de los compromisos con las comunidades.

“La acción preventiva de la Procuraduría está enfocada en la efectiva garantía de los derechos fundamentales de la población. Utilizaré toda mi experiencia y humanidad para salir de esta situación. Vamos a seguir dando esta batalla, son 4 años sin soluciones a las diferentes problemáticas de las comunidades generadas por la ruptura del boquete Caregato”, explicó López Maya.

En reunión con alcaldes de los municipios afectados, el Procurador Delegado conoció de primera mano las diferentes dificultades que afrontan las administraciones municipales por esta tragedia, y fueron instados a articular acciones permanentes con demás entidades competentes y mantener contacto directo con la Procuraduría General de la Nación.

“Vamos a ponerle toda la vigilancia y atención a los recursos que se han invertido desde el día uno. Esta tragedia no se puede normalizar. La Procuraduría no está aquí para una foto o un video, vamos a tomar decisiones de fondo que solucionen la tragedia que están viviendo estas poblaciones”, sostuvo.

En el encuentro con los líderes y lideresas de las comunidades de los municipios afectados, realizado en Majagual, Sucre, el Procurador Delegado se solidarizó con la población y exaltó su capacidad de resiliencia. De igual manera, reiteró su compromiso en la búsqueda de una solución integral y efectiva frente a la tragedia que desde hace más de 4 años afrontan.