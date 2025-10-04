La Universidad del Quindío fue epicentro de la segunda versión del partido por la paz

Armenia

En la cancha de fútbol de la universidad del Quindío se llevó a cabo el encuentro deportivo que reunió a firmantes de paz, víctimas y autoridades como un símbolo de memoria, unidad y reconciliación en el país.

Edilson Marcial García es firmante de paz y se mostró muy feliz por ser parte de estos espacios ya que considera son incluidos ante una sociedad que en muchas ocasiones los estigmatiza por su pasado.

“Pues me siento contento de estar en este evento deportivo, estamos tratando de que la gente nos reconozca, cómo somos nosotros que no nos cataloguen como éramos antes", mencionó.

Dijo que este tipo de eventos son importantes porque permite que la comunidad los reconozca entendiendo que dieron la palabra de dejar las armas y finalizar con la violencia.

“Nosotros firmamos la paz con unas condiciones, el estado de pronto no nos ha dado algunas garantías y en otras garantías, pues sí, ¿cierto? No digamos ni mucho, ni menos, más o menos, regularmente, sí. Por lo menos nos falta en en el sistema de tierra", dijo.

En cuanto a las condiciones de seguridad mencionó que el Quindío es un territorio tranquilo donde no se ha sentido amenazado sino en paz y logrando rehacer su vida.

Asimismo, dio a conocer que el gobierno no ha cumplido a cabalidad con los acuerdos que se firmaron como en el tema de la asignación de tierras por eso envío un llamado a que se agilicen los procesos de manera efectiva.

“El llamado al gobierno es que se ponga la mano en el corazón y mire que nosotros sí estamos cumpliendo con lo que hemos pactado y ellos no nos han cumplido en algunas partes. Entonces que que ponga más pilos en ese sentido", resaltó.

Autoridades del Quindío

Por su parte el director departamental de Derechos Humanos, Diego Alexander Santamaría Tabares sostuvo que es muy significativo este encuentro deportivo porque los que antes estuvieron en un terreno de guerra ya hoy se encuentran en un terreno distinto como es el de la reconciliación y la paz.

Destacó que lo anterior es como símbolo de un país que hoy se levanta unido para demostrar que el perdón, la memoria y la convivencia son el verdadero triunfo.

Afirmó que desde la gobernación tienen el proyecto de firmantes de paz y el objetivo es consolidar el partido puesto que es su segunda versión donde se unen el deporte y la sana convivencia.

Añadió que más que un marcador la verdadera victoria es el transformar las diferencias en oportunidades de construcción colectiva.