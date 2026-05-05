El Quindío debe generar la energía que necesita para su consumo: gerente de la EDEQ

Armenia

La apuesta de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq es invertir 18 mil millones de pesos en proyectos de generación de energía a través de paneles solares, ya hay 21 empresas implementando y 500 familias beneficiadas.

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío Edeq, Fabio Alberto Salazar explicó en diálogo con 6AM/W de Caracol Radio que “Hoy el Quindío o hasta este momento el Quindío no ha generado energía, y por eso estamos apostando en el mediano plazo que el Quindío sea autosuficiente en energía. O sea, la tarea que tenemos nosotros en el futuro es que el Quindío sea capaz de generar la energía que necesita para su consumo, para su demanda actual y futura. Para no depender de terceros. Eso es una idea que tenemos a largo plazo o a mediano plazo.

No es sencillo porque requiere una gran inversión. Por ejemplo, hoy hay una granja que llama La Macana que tiene 1 mega, hace poquito la inauguraron en La Tebaida. Y esta es cuatro veces más grande, la que estamos construyendo, empezamos construcción y que tenemos la etapa número uno con 2 megas en octubre, noviembre y la segunda etapa junio, julio, entrante, otras 2 megas más.

Esa gran cantidad de energía que vamos a generar nueva, no la generábamos antes y la idea es llegar, hay que multiplicar por lo menos por 20 lo que estamos haciendo ahorita nosotros para lograr que seamos autosuficientes en el futuro. Y es muy importante lograr eso, queremos colocar nuestro granito de arena y esa inversión que tiene esas granjas nuestras es una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos.

Y agregó “Ya hemos avanzado con el tema de las familias. Hay cerca de 500 familias hoy con paneles solares en la casa, hay 21 empresas hoy ya con techos solares en sus predios. Digamos que hemos avanzado muchísimo en energía, no tanto como uno quisiera, porque evidentemente hay que seguir avanzando, pero hay una línea ya clara de crecimiento que esperamos que siga siendo importante.

Crecimiento de carros eléctricos

Por ejemplo, el tema de carros eléctricos también, que también hay una gran demanda nueva. Le puedo contar que el año 2025 el año pasado la cantidad de carros que entraban eléctricos a la zona es igual a lo que teníamos ya. O sea, se duplicó el parque automotor en un solo año.

Eso implica que debemos tener redes también para eso, Claro. Puntos de carga Y ahí vamos también colocando y pensamos este año una ampliación para dos puntos nuevos de carga eléctrica de carros. Eso ha funcionado bien, y va creciendo bien.

¿Qué preocupación tenemos en el futuro?

Gerente, Edeq: Porque es importante decirlo también. El país está creciendo en demanda de energía porque los carros eléctricos, las empresas, el turismo, todo genera y necesita energía, y la oferta que estamos teniendo en el país nos está igualando la demanda.

Usted vio lo que pasó en gas. Con la energía puede ser parecido si no avanzamos como la idea que está haciendo en cada territorio, en cada departamento haciendo lo propio para que seamos autosuficientes. Esa es como la tarea que tenemos, es una tarea muy bella. Estamos muy contentos de poder apostarle a este proyecto que va a generar una hoja de ruta para que todos, piensen en hacer lo mismo y crecer. Ahí cabe el privado, cabe el público, el dueño de su casa, el dueño de la finca. Todo el mundo cabe en este modelo.

“ya llevamos 21 ya instalados y ahí otros 20 en cola tal vez esperando porque todo eso requiere alta inversión. Evidentemente todo es un proyecto de alta inversión, pero que son muy positivos para el territorio. Yo creo que la gente ha perdido el miedo.

Cuando empezamos a ofrecer los paneles solares que empezamos hace 3 años a ofrecerlos en las en las familias y en las en las unidades residenciales. Y la gente decía cosas muy raras que los paneles les daban cáncer, un poco de mitos ahí con paneles cuando, por ejemplo, en países desarrollados como Europa, por ejemplo, el panel se consigue en el supermercado. Un electrodoméstico más. Ya las casas vienen con la preinstalación de eso.

Ahora no, ahora hay que hacer una instalación nueva. Es lo complicado es que usted la casa la tiene construida no para eso, entonces toca hacer una instalación nueva para eso, colocar equipos nuevos.

Fabio Alberto Salazar, gerente de la EDEQ, Quindío. Foto: Vanessa Porras Ampliar Fabio Alberto Salazar, gerente de la EDEQ, Quindío. Foto: Vanessa Porras Cerrar

Hay que hacer una adecuación en su casa para poder colocarlo, que el techo sirva, porque el techo es de madera no sirve, si el techo es de zinc no sirve, tiene que el techo digamos en muy bien la estructura metálica supremamente buena que soporte el peso de la instalación y los paneles. Entonces, digamos que ha crecido mucho, falta mucho por conocer. Ya la gente está Ya no lo ve tan mal y la gente ya cuando echa un cuento como ese que echaban antes, pues ya no le creen tan fácil.

También le decimos a la gente, el que esté interesado con ello en la página nuestra de la EDEQ, tenemos un enlace para que la gente se inscriba por ahí y hacemos el estudio de cuánto valdría hacerle a su casa unos paneles solares, incluso o colocárselos y también se los financiamos con SOMOS a 3 años, 5 años para que usted tenga digamos una posibilidad real de que eso sea posible en su casa y de verdad funciona.