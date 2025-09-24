¿Qué dijo el viceministro para el diálogo social sobre la paz en el país?

Armenia

En el marco de un foro de derechos humanos que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Armenia hubo pronunciamiento sobre la situación de la paz del país.

El viceministro para el diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón se refirió a la situación propiamente del país donde dijo que desde el Gobierno Nacional apuntan a estrategias encaminadas a la inversión social ya que las personas que toman las armas y las vías del narcotráfico es por falta de oportunidades.

Aseguró que le apuestan al trabajo y a la educación por eso la reforma laboral va encaminada a generar que las personas tengan alternativas distintas que apunten a la paz.

“Parte de todos estos muchachos y muchachas que lamentablemente toman la vida las armas y el narcotráfico, es porque nunca han tenido una oportunidad de nada, ni de estudio ni de educación y por eso es que en el gobierno el cambio le apostamos mucho a la educación y al trabajo. La reforma laboral va encaminada es a generar que estos hombres y mujeres tengan una alternativa distinta con un arma", indicó.

También habló sobre el proceso para gestores de paz porque es un proceso que debe establecerse con el fin de que transiten a realizar temas positivos.

“Es un tema que muchos y muchas se molestan, pero yo prefiero ver hombres que antiguamente eran armados generando cultura de paz, a hombres armados generando terror. Y es un proceso", mencionó.

Sobre el proceso de paz dijo que ha sido complejo puesto que el expresidente Iván Duque cumplió con lo que había advertido en cuanto a volver trizas el acuerdo de paz.

“Complejo porque digamos nos falta mucho por invertir en el territorio. El gobierno anterior de Duque cumplió cuando dijo que iba a volver trizas el acuerdo de paz y volver trizas el acuerdo de paz es generar guerras. Hay muchas heridas abiertas y como país tenemos que hermanarnos primero para lograr una paz", destacó.

Considera los espacios de la mano con la academia son muy importantes para abrir el diálogo en pro de la construcción de paz.