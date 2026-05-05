Suspensión de los sorteos de la Lotería del Quindío está relacionado con la reserva técnica

Armenia

En rueda de prensa el gerente de la Lotería del departamento, Ricardo Emilio Muñoz entregó las claridades a raíz de la suspensión de los sorteos programados.

Dio a conocer que todo tiene que ver con la reserva técnica que exige garantizar en todo el momento de la operación la cobertura mínima de al menos un premio mayor, pero al no contar con la misma tomaron la decisión provisional de la suspensión con el fin de reorganizarse y salir de nuevo a jugar.

“Actualmente no contábamos con la reserva técnica para poder jugar el sorteo 3011, donde le solicitamos muy encarecidamente a los distribuidores de lotería a nivel nacional abstenerse de vender la lotería mientras que damos solución a eso. El día jueves siendo las 1:30 de la tarde enviamos documento al Consejo Nacional de Juegos de Sorteo y Azar solicitando una una suspensión preventiva voluntaria para poder reorganizarnos y poder salir de nuevo a jugar", mencionó.

Reconoció que avanzan en mesas de trabajo de la mano con planeación departamental buscando soluciones a todo el proceso por lo que esperan en los próximos días tengan una medida de fondo.

Explicó que en lo que va del año han caído tres premios mayores lo que no ha permitido recuperarse generando la actual contingencia. Asimismo, mencionó que evalúan el plan de premios en cuanto si se conserva como rige actualmente en 2 mil millones de pesos o si deben de disminuir el monto.

En cuanto a las transferencias a la salud, reconoció que se ven afectadas a partir de los sorteos que no han jugado y aclaró que las transferencias de los sorteos jugados no tienen ningún inconveniente.

El gerente informó que por cada sorteo venden entre 460 a 480 millones y en 2025 fueron 22 mil millones de pesos. Además, dijo que establecerán una estrategia denominada ‘Ponte la camiseta por la lotería’ buscando superar esta crisis y que no supere los tres meses.

LOTERO

En diálogo con Caracol Radio, uno de los más de 200 loteros de la entidad Martín Gómez Rodríguez evidenció que es alta la preocupación por la situación puesto que no tienen claridad en las razones de la suspensión.

Dijo que genera incertidumbre todo el panorama y teniendo en cuenta que se dice mucho a través de redes sociales y del voz a voz por eso espera que la reunión que se proyecta con las directivas sea fructífera.

Reconoció que es solicitada la venta de la Lotería por eso espera pronto se generen las medidas de solución que permitan reanudar las ventas y lograr su subsistencia.