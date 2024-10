En Armenia se presentaron varias emergencias debido a fuerte aguacero y tormenta eléctrica

ARMENIA

Un fuerte aguacero y tormenta eléctrica se presentó en la tarde del miércoles 30 de octubre en la ciudad de Armenia provocando varias emergencias en la capital del Quindío.

Colapso de Muro en Colegio en Armenia

En el barrio La Isabela al sur de Armenia debido a las fuertes lluvias de la tarde de hoy miércoles 30 de octubre, se presentó el colapso parcial de un muro del patio del colegio Luis Carlos Galán, por fortuna no hubo lesionados, la alcaldía municipal atiende la contingencia en la institución educativa en la capital del Quindío.

Javier Vélez director de la Gestión de Riesgo de Armenia

Producto de las fuertes lluvias de la tarde de hoy tuvimos en el municipio varios eventos, entre ellos el colapso del muro o el cerramiento perimetral de la institución educativa Luis Carlos Galán en el barrio La Isabela, personal de la oficina de infraestructura, secretaría de Educación, Setta hicieron presencia en el sitio se hizo la señalización y el día de mañana se está procediendo con el retiro de los escombros y el cerramiento que están en este momento con cierre parcial de la vía.

Otras emergencias

El funcionario añadió que “Tuvimos igualmente el colapso de parte de la peatonal de que se ubica en el sector del Arcadia de la glorieta del Arcadia que tienen riesgo también unas viviendas que están en la parte de baja viviendas en situación de invasión y vivienda subnormales, que igualmente personal de la oficina también hizo presencia y se expidieron ya las recomendaciones de evacuación preventiva para este proceso

Y agregó “tuvimos inundaciones en el sector de la Brasilia el barrio emperador y algunas inundaciones de carácter urbano repetitivas en el sentido de que continuamos con las malas costumbres culturales llamémoslo así de la basura en la calle, de la colilla del vasito de tinto, el paquetico de chitos de disponer mal la basura, igualmente los días que no pasa el carro es recolector con las fuertes lluvias arrastran lógicamente todos estos residuos sólidos al sector del alcantarillado y los colmatan, lo que nos genera las inundaciones de carácter urbano que se solucionan simplemente limpiando las rejillas, pero es algo que lógicamente no debería ocurrir, no tenemos personas lesionadas en el municipio, pero pues estas son digamos las los eventos de mayor relevancia que sucedieron con la fuerte lluvia de la tarde de hoy”

Estadio Centenario de Armenia

Como consecuencia del aguacero de la tarde de hoy miércoles 30 de octubre en la ciudad de Armenia, que afectó el estado de la grama del estadio Centenario, el partido entre Deportes Quindío vs Llaneros que estaba programado para las 4:00PM fue reprogramado para las 5:00PM finalmente el partido se jugó en medio de la llovizna.