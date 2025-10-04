Gobernación de Bolívar fortalece producción acuícola con entrega de alimento concentrado para peces

Cartagena

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Agricultura, entregó en el corregimiento de Las Piedras 5.520 kilos de alimento concentrado para peces, insumo fundamental para la próxima siembra de alevinos que adelantará la Asociación Acuícola de Las Piedras (ASOCUILAS).

“Esta iniciativa hace parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Producción de Tilapia Roja, enmarcado en el programa Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La Gobernación de Bolívar aporta $20 millones de pesos en cofinanciación, logrando jalonar recursos por un total de $560 millones”, explicó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El mandatario resaltó que Bolívar se ha consolidado como líder en la Regional Caribe 1 en la formulación y ejecución de perfiles de Alianzas Productivas. En los últimos años, el departamento ha cofinanciado 47 proyectos por un valor cercano a $800 millones de pesos, ratificando el compromiso de su gobierno con el desarrollo agropecuario y el bienestar de las comunidades.

Durante la entrega, los integrantes de ASOCUILAS expresaron que este proyecto es ejemplo de cómo el trabajo en equipo, la confianza y la unión comunitaria permiten avanzar hacia una mejor calidad de vida.

El secretario de Agricultura, Víctor Méndez, destacó que con esta gestión la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la producción agrícola y acuícola local, promoviendo la seguridad alimentaria y el progreso de las familias campesinas en el departamento.