Desplazados regresaron a sus territorios en Arenal, sur de Bolívar: piden ayuda del Gobierno

Cartagena

Tras un mes de haber llegado al casco urbano del municipio de Arenal, sur de Bolívar, a bordo de vehículos Jeeps Willys más de mil desplazados tomaron la decisión de retornar a sus territorios de manera voluntaria a la espera de un mayor acompañamiento del Gobierno y garantías de las instituciones del Estado.

Cabe recordar que en los primeros días de septiembre estas personas fueron obligadas por presuntos integrantes del ELN a salir de sus casas y dejar todas sus pertenencias. Ante esta situación, permanecieron durante 30 días en un albergue temporal en el polideportivo del casco urbano del municipio.

Rosmira Flórez, secretaria de gobierno del municipio, pidió al Gobierno Nacional adelantar una misión humanitaria y llevar la oferta institucional a los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo, así como a las veredas La Cañada, La Jungla y Zabaleta, donde residen los desplazados.

“Han tomado la decisión de regresar voluntariamente a sus territorios Hicimos todo lo posible para que se quedaran y acompañarlos a través de una misión humanitaria, pero los tiempos no dan. Ellos están bastante desesperados y han tomado la decisión de regresar voluntariamente. Solicitamos a la al gobierno central realizar en lo más rápido posible una misión humanitaria”, manifestó.

Regreso voluntario sin garantías

Líderes sociales de los corregimientos y veredas afectadas por estos desplazamientos forzados enfatizaron que el retorno se da de manera voluntaria ante el desespero de la comunidad por no tener respuestas. Aseguran que no hay garantías ni acompañamiento permanente del Gobierno Nacional.

“En las condiciones en que regresamos no tenemos un respaldo, un acompañamiento por parte de las instituciones de gobierno, nos vamos por nuestra propia voluntad. Primero invocar el nombre de Dios para que nos esté guardando y nos esté protegiendo. Nosotros no sabemos cómo estarán nuestras casas, qué habrá quedado de lo que dejamos. Vamos así porque no tenemos quien nos diga esto está así”, expresó Iván Quintero, líder desplazado.

“Esperamos que si Dios lo permite encontrar las cositas que dejamos adentro en casa, porque es que uno no sabe qué haya transcurrido en el en el transcurso de estos 30 días que hemos estado aquí en el municipio de Arenal. Y la esperanza es encontrar tan siquiera los objetos que dejamos, porque si no los encontramos, de igual manera tocaría venir otra vez acá y comunicarle al alcalde”, manifestó Pablo Macías, otro de los desplazados.