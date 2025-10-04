Comunidad Barí advierten que no se tomarán el Ministerio de Defensa en Bogotá

Cúcuta

A través de un comunicado, la comunidad indígena Motilón Barí, están alertando de información falsa que estaría difundiéndose a través de las redes sociales, en cuanto al desarrollo de la minga en Cúcuta.

“La Minga del Resguardo Motilón Barí en Cúcuta, se permite informar que no es cierto lo afirmado por una página digital en el sentido de que la Minga Barí tenga por objetivo atacar a un grupo armado en particular y, menos aún, que se plantee la toma en Bogotá del Ministerio de Defensa para que vayan contra ese grupo armado”, se puede leer en el comunicado.

Resaltan que ellos son un pueblo de paz. “Por lo cual rechazamos esos intentos de alinearnos en el marco de la guerra que vive el Catatumbo. Somos un pueblo neutral y que buscamos la paz”.

Así mismo, aseguran que “el objetivo de la MINGA BARÍ es la reivindicación de nuestros derechos territoriales colectivos, el plan de vida y, en general, que el Estado garantice la pervivencia del Pueblo Barí en nuestros territorios ancestrales”.

Finalmente concluyeron que “hacemos un llamado a la sociedad, a las autoridades y medios de comunicación a que se atengan única y exclusivamente a los comunicados y pronunciamientos de nuestras autoridades”.