Nuevo estatuto tributario de Cúcuta está a un paso de ser aprobado

Cúcuta

Desde las 6:30 de la mañana, la plenaria del Concejo de Cúcuta fue citada para iniciar con el estudio y segundo debate del estatuto tributario, propuesto por la administración municipal.

“Hoy, desde muy temprano estamos aquí, en estudio del proyecto de acuerdo 031, que establece el nuevo estatuto tributario de Cúcuta. La administración municipal le propuso al concejo unir todas las normas, porque habían varios acuerdos que hablaban de estatuto tributario. Aquí están todos esos acuerdos, actualizados, para estar a tono con la normatividad vigente”, dijo Carime Rodríguez, presidente de esta corporación.

Resaltó que entre las novedades que se encontraron y que no están dispuestos a aprobar, está lo propuesto por la secretaria de tránsito y es el uso de cepos para infractores. Indicó que antes de implementar estas normativas, se deben implementar estrategias que brinde pedagogía vial a la ciudadanía.

Entre los otros puntos que llamó la atención de los cabildantes está los incentivos para que lleguen inversionistas a la ciudad. “La propuesta es que, por un tiempo determinado no paguen impuestos, para de esta manera llamar la atención de los inversionistas y así se logre la llegada de nuevas empresas a la ciudad”.

Concluyó que se espera que el día de hoy se apruebe el nuevo estatuto. “Son 1.046 artículos, que ya los hemos estudiado desde el mes de julio, ya hoy tenemos un documento totalmente estudiado, simplemente es ponerlo en consideración y escuchar alguna consideración que tenga la administración municipal”.