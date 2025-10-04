Colombia vs. Nigeria por el Grupo F del Mundial Sub-20 ¿Qué necesita la Tricolor para clasificar?

La Selección Colombia dejó pasar la oportunidad de ganar ante Noruega (0-0) por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 y con ello postergó la clasificación a octavos de final. Así las cosas, se jugará un puesto entre las mejores 16 selecciones de la categoría ante Nigeria.

Reviva el empate entre Colombia y Noruega

El combinado nacional inició la competición con victoria por la mínima diferencia gracias al gol de Óscar Perea tras un pase de Jordan Barrera. Sin embargo, ante Noruega no pasaron del empate sin goles, por más que el conjunto nacional tuvo un buen cierre de encuentro.

Colombia vs. Nigeria, por la clasificación a octavos

La Tricolor llega a este juego ubicada en el primer puesto del Grupo F con los mismos puntos del segundo, Noruega. Nigeria, por su parte, también irá por la victoria, ya que marcha en la tercera posición con 3 unidades, tras caer con Noruega y ganarle a Arabia Saudita, que es última sin puntos.

POS EQUIPO PTS PJ DIF 1 Colombia 4 2 +1 2 Noruega 4 2 +1 3 Nigeria 3 2 0 4 Arabia Saudita 0 2 -2

Lo que necesita Colombia para clasificar a octavos

Vale la pena mencionar que en este torneo clasifican los dos primeros equipos de cada grupo y cuatro mejores terceros para completar 16. Así las cosas, parece un panorama asequibe para que Colombia avance de fase.

Si el combinado nacional gana, llegará a 7 unidades, se clasificará y el primer puesto se definirá con Noruega por diferencia de gol, en caso de que los europeos superen a los saudíes.

De empatar, acumulará 5 puntos y se asegurará el segundo puesto, logrando a su vez la clasificación. Será líder en caso de que Noruega pierda con Arabia o que iguale en la diferencia de gol con los nórdicos.

Finalmente, si pierde con Nigeria, se quedará con 4 puntos y será superado por el equipo africano, que llegará a 6 unidades. Se definiría el segundo lugar si Noruega cae, pero si estos al menos empatan su partido, la Tricolor optará por uno de los cuatro cupos que se otorgan a los mejores terceros.

Para tomar una referencia, Corea del Sur y España, que ya terminaron la participación en fase de grupos, son mejores terceros con cuatro puntos. Habrá que esperar a este domingo al final de la primera instancia para definir los clasificados.

Fecha, hora y cómo seguir

El juego tendrá lugar este domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile. Usted podrá disfrutar del duelo por el minuto a minuto de caracol.com.co, así como por televisión mediante DSports y DGO.

Cabe resaltar que a esa misma hora Noruega y Nigeria se medirán por su correspondiente juego restante del Grupo F.



