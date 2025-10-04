Capturan en Tunja a ciudadano albanés con circular roja, por delitos de narcotráfico en Italia

Tunja

En una operación desarrollada por personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía Metropolitana de Tunja, fue capturado el ciudadano de nacionalidad albanesa Genti Milo, también identificado con el alias Genti Krasniqi, quien es requerido por las autoridades judiciales de la República Italiana por los delitos de asociación ilícita y tráfico de drogas.

Según el informe oficial, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura con fines de extradición en cumplimiento de la solicitud formulada por el Tribunal de Apelación de Bolonia, mediante la nota verbal NV-2025-173 Prot. No. 2539-p del 30 de septiembre de 2025, en la cual se solicita la detención del ciudadano extranjero.

El proceso judicial en Italia se deriva de la sentencia N.º 372/2023, proferida el 20 de enero de 2023, en la que el Tribunal italiano lo vincula con una red internacional dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y otros delitos conexos. Según las autoridades europeas, el ciudadano albanés haría parte de una estructura criminal con operaciones en varios países de la Unión Europea y vínculos con organizaciones de narcotráfico en el exterior.

La captura se llevó a cabo en la ciudad de Tunja luego de labores de verificación y seguimiento realizadas por los investigadores de la SIJÍN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento se desarrolló de manera discreta y sin incidentes, conforme a los protocolos de cooperación judicial internacional y los convenios bilaterales suscritos entre Colombia e Italia.

Tras su detención, Genti Milo fue trasladado al Centro de Traslado por Protección (CTP) y permanece bajo custodia de la Estación de Policía Tunja, mientras se adelantan los trámites ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de coordinar las diligencias previas a la entrega del requerido a las autoridades italianas.

La Policía destacó que esta captura representa un nuevo resultado dentro de los esfuerzos de cooperación internacional en materia judicial y policial, orientados a fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, delitos que continúan siendo prioridad en la agenda de seguridad del Estado colombiano.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad competente para que se inicien las diligencias correspondientes en el marco del proceso de extradición hacia la República Italiana.