Aeropuerto de Cartagena realizará simulacro de accidente aéreo en el mar este 18 de septiembre

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena llevará a cabo un simulacro de accidente aéreo en el mar, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los pasajeros y la eficiencia de los procedimientos de emergencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El ejercicio, programado para las 9:00 a.m. del jueves 18 de septiembre, simulará el siniestro de un avión Boeing 737-800 con 135 pasajeros y 6 tripulantes, el cual sufre daños estructurales por fuertes vientos de cola durante su aterrizaje y termina impactando en el mar a 200 metros de la playa en el sector La Bocana, frente a la cabecera 1.9 de la pista de la terminal aérea.

En esta actividad participarán distintas unidades de respuesta: la Armada Nacional desde Guardacostas, que desplegará lanchas rápidas de rescate para medir el tiempo de respuesta desde la alerta hasta la llegada al lugar del accidente como primer respondiente; la Oficina de Gestión del Riesgo, coordinando la atención de emergencias en la ciudad; y el Servicio de Extinción del aeropuerto, que tomará el mando de las acciones una vez se active la alerta.

“Sin lugar a dudas, la seguridad de nuestros pasajeros es una nuestras mayores prioridades. Por esta razón, este simulacro nos permite poner a prueba nuestros protocolos, entrenar al personal y fortalecer la coordinación con las autoridades, para garantizar que, ante cualquier eventualidad, estemos preparados para responder con eficiencia y bajo los más altos estándares internacionales”, expresó Carlos Cuartas, gerente de la concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Este simulacro, que no afectará las operaciones del aeropuerto ni el tránsito en playas o zonas cercanas, se realiza bajo lo establecido en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC, numeral 14.6.1.3) y las recomendaciones de la OACI (Doc. 9137, parte 1, Cap. 13), asegurando que el personal, los equipos y los protocolos estén preparados ante una emergencia real.

Con esta actividad, el Rafael Núñez reafirma su compromiso con la seguridad de los pasajeros y la continuidad de las operaciones, asegurando que cada procedimiento, desde la alerta hasta la respuesta integrada de las entidades, cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales, mientras se fortalece la coordinación interinstitucional y la eficiencia en los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia aérea.